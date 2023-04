Abodi: “Oriundi da accogliere con favore. Stadi? Quelli attuali non sono ospitali e…”

«Oggi gli stadi italiani non sono ospitali, adeguatamente accessibili per i portatori di disabilità, intelligenti dal punto di vista tecnologico, non sono educati dal punto di vista ambientale ed energetico. C’è un Comitato interistituzionale a supporto della candidatura italiana e convocherò a breve anche la Cabina di regia istituita nella scorsa legislatura per affrontare la problematica stadi delle città non presenti nel Dossier per gli Europei. Li faremo e non solo negli auspici dei convegni ai quali partecipiamo».