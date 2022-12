Abodi: “Tasse sul calcio? Non ci saranno sconti per le società, pagano tutto”

"Posso sicuramente dire che con la Finanziaria non finiranno il nostro impegno nei confronti dello sport". Lo ha detto, a margine del convegno stampa sulla Ryder Cup, il ministro dello Sport e dei Giovani, Andrea Abodi . "Sto preparando un documento insieme al ministro dell'Economia per tutti coloro che non siamo riusciti da inserire nella Finanziaria - ha spiegato - per dimostrare che ci sarà un proseguimento di attenzione rispetto alle esigenze, dalla nascita dell'energia e questioni sociali nel campo sportivo".

A proposito delle tasse calcistiche, Abodi ha raccolto il suo pensiero: “Non ci saranno sconti per le società calcistiche, pagano tutto con degli interessi come per le altre stampe. come è giusto che sia". La sua opera sportiva "abbiamo voluto e sarà inserita nel Milleproroghe e inizierà il 1 luglio 2023", mentre "il vino sportivo scadrà definitivamente il 1 luglio 2024". Aboi ha concluso parlando della possibilità di revisione della norma sul limite dei mandati: "C'è grande rispetto, ma non mi sombra un tema affascinante".