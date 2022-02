Governo inglese al lavoro per bandire Abramovich dal Regno Unito

Secondo il Sun, il proprietario russo del Chelsea non potrebbe essere nel Paese a causa dei suoi presunti legami con Putin

Roman Abramovich , secondo il Sun, non si vede da mesi nella sede del Chelsea a Stamford Bridge. Citando fonti di sicurezza di alto livello, il quotidiano ha affermato che "è improbabile che gli sarà permesso di rientrare di nuovo in Gran Bretagna".

Secondo queste informazioni, i funzionari dell'immigrazione avrebbero chiare istruzioni di non far passare il proprietario del Chelsea in terra inglese. La stessa cosa è già avvenuta in passato, nel 2018, quando il visto di Abramovich è stato ritirato nel mezzo di un'altra crisi. Le tensioni diplomatiche che sono state vissute tra il Regno Unito e la Russia.