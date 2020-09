Abramovich deteneva diritti su giocatori non del Chelsea. La portavoce: “Regolamenti non violati”

Roman Abramovich, proprietario del Chelsea, deteneva investimenti segreti in calciatori non di proprietà del suo club.

Questo quanto venuto fuori da dei documenti segreti chiamati “FinCEN Files” e visionati da BBC Panorama che Abramovich si serviva di una società offshore chiamata Leiston Holdings, con sede nelle Isole Vergini britanniche.

Tra i giocatori l’esterno peruviano Andre Carrillo, che si è rivelato contro il Chelsea nelle partite di Champions League nel 2014. La portavoce di Abramovich ha sottolineato che non sono state violate regole o regolamenti.

Ma Lord Triesman, ex presidente della Federcalcio inglesr ha messo in dubbio se fosse “corretto” per il proprietario di una squadra di calcio avere un interesse per i giocatori di altre squadre. La Leiston stava prendendo quote di calciatori all’estero attraverso la proprieta’ di terze parti, da club a corto di contanti.