Abramovich: “Un onore della mia vita essere stato nel Chelsea. Auguro il meglio”

Ufficializzato il passaggio della proprietà del Chelsea nelle mani del gruppo Todd Boehly-Clearlake Capital, Roma Abramovich ha voluto salutare il club di cui è stato proprietario per venti anni. Lo ha fatto con una lettera di commiato pubblicata dal sito del club campione del mondo in carica. Così Abramovich ripercorre brevemente quanto fatto in questi anni per portare la squadra londinese ai vertici del calcio mondiale e augurando ai suoi successori il meglio. "Sono passati quasi tre mesi da quando ho annunciato la mia intenzione di vendere il Chelsea. - scrive Abramovich -. In questo periodo, il team che è stato costruito ha lavorato duro per trovare il giusto custode che si prendesse cura del Chelsea, qualcuno che desse le giuste garanzie per guidare il club al successo in questo nuovo capitolo.