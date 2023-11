Nuovi casi abusi sessuali in Premier, omertà da 2 club: due giocatori e un manager coinvolti

Drammatica la testimonianza di una donna che ha ricordato di aver pensato al suicidio dopo aver constatato che la sua denuncia alla Fa, per lo stupro subito da parte di un noto calciatore, fosse stata del tutto ignorata. "Non volevo esistere in un mondo in cui mi viene costantemente ricordato che le accuse di violenza sessuale possono essere ignorate finché hai abbastanza talento", il commento della donna. In base alle norme sulla privacy relative all'identificazione di sospetti colpevoli, impediscono alla BBC di rivelare i nomi dei calciatori e dell'allenatore coinvolti nell'inchiesta giornalistica.