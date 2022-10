Accardi: “Io all’Inter? Sono stato stupido: ero appena arrivato e feci…”

Intervenuto ai microfoni del Palermo Football Summit, Beppe Accardi, ex calciatore oggi agente, ha parlato così della sua fugace esperienza all'Inter: "Sono stato stupido, ho avuto la sfortuna che si è era fatto male Marangon e Mandorlini il mister lo spostò a sinistra. Ero appena arrivato dalla Cavese e feci una battuta poco felice quando dovevo aspettare il mio momento: mi mandarono in prestito al Campobasso dove ho fatto altre fesserie. L'esperienze che ho vissuto in prima persona ora sto cercando di evitarle ai miei calciatori, i tanti errori che ho fatto".