Accardi: “Mercato? Anche l’Inter sarà protagonista. Mourinho alla Roma…”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Beppe Accardi, procuratore, ha parlato così della sessione di mercato in corso: “È un mercato lento. Che partirà gli ultimi giorni di agosto come sempre. Non credo a colpi eclatanti. E le protagoniste saranno sempre Inter, Milan e Juventus. Occhio alla Roma”.