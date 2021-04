Accardi: “Orsato non arbitra l’Inter da 3 anni? Questo fa pensare…”

Le considerazioni del noto procuratore nel corso dell'intervento per Radio Marte

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Beppe Accardi , noto agente, che è tornato anche su uno dei casi irrisolti del calcio italiano:: “Orsato non arbitra più l’Inter da 3 anni? Siamo in Italia. La realtà è che dovremmo essere molto più lottatori e molto meno filosofi. Questa cosa comunque fa pensare un po’.

Napoli? Se riuscisse a trovare un po’ più di equilibrio ambientale sarebbe una di quelle squadre in grado di lottare per restare dentro al gruppo. Il posto Champions se lo giocheranno più Napoli e Juventus che le altre. Il Milan si è ritrovato a lottare lì in cima e stanno gestendo bene, l’Atalanta ha serenità. Bisognerà vedere quale tra Napoli e Juve risentirà meno dell’ambiente esterno.