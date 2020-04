Ripresa, improvvisa accelerata della Premier League: lettera ai club per spingerli a…

Mentre Belgio, Olanda e Francia hanno sospeso definitivamente i campionati rimandando la ripresa del calcio al prossimo anno, in altri campionati importanti – tra i quali quello italiano – si tenta di salvare e finire la stagione in corso. A questo proposito il Daily Mail parla di una lettera che la Premier League avrebbe inviato a tutti i club, ricordando loro che gli allenamenti di gruppo dovrebbero iniziare a metà maggio. Nel messaggio si consigliava inoltre loro di richiamare i giocatori che si trovano all’estero e che potrebbero dover stare in quarantena 14 giorni una volta tornati. Il messaggio è una decisa spinta sull’acceleratore, che potrebbe scatenare una corsa contro il tempo. La lettera è arrivata oggi e lascia intendere che potrebbe essere nell’interesse dei club voler riportare indietro i calciatori che hanno lasciato il paese a causa del coronavirus. La logistica per riportare questi giocatori indietro potrebbe essere complessa, anche a causa dei voli limitati per la pandemia. Nello stesso messaggio la Premier League ha ribadito che il ritorno agli allenamenti è conseguente ad un allentamento delle restrizioni del lockdown e che gli step verranno fatti in sicurezza. Ai club era stato detto di non incentivare i giocatori a recarsi all’estero, ma molti hanno concesso che in un momento così problematico gli stessi si ricongiungessero con le loro famiglie. Ora se i giocatori non faranno ritorno in fretta, la Premier League potrebbe ricominciare senza di loro.

(Daily Mail)