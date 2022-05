Inter, accordo con Bremer, ma non con il Torino. CdS: “Affare possibile se…”

Il difensore brasiliano piace da tempo alla dirigenza nerazzurra, che deve però trovare la chiave per convincere i granata

Uno dei grandi obiettivi di mercato dell'Inter è Gleison Bremer: il difensore del Torino si è imposto come uno dei migliori centrali della Serie A, e la dirigenza nerazzurra vede in lui uno dei possibili titolari del futuro, a maggior ragione in caso di addio di uno fra Skriniar, de Vrij e Bastoni. Così scrive il Corriere dello Sport: "L'Inter ha da tempo un accordo con Bremer, ma Cairo lo valuta 35 milioni. Se Belotti non rinnovasse e il presidente del Toro accettasse come parziale contropartita Pinamonti (che per l'Inter costa 25), tutto sarebbe facile, ma far quadrare certe valutazioni non è semplice ("Pina" guadagna 2 milioni netti). Ecco perché la punta in prestito all'Empoli potrebbe essere ceduto all'estero per monetizzare".