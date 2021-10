Acerbi: “Periodo di stanca, sempre in ritiro. Ma l’Italia è forte e va avanti”

Il centrale della Lazio ha parlato della vittoria contro il Belgio e del momento del gruppo di Mancini

Giochiamo in casa, abbiamo fatto qualche passo falso in fase di qualificazione ai Mondiali e questi passi falsi non sono da noi, possiamo vincere con la Svizzera, è una partita importante, andremo in campo con serenità sapendo che è una sfida decisiva. Ma andremo in campo con ottimismo. Come sempre.