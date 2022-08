Ts – Inter-Acerbi, Inzaghi spiazzato dalla scelta di Zhang: ma la partita non è finita

Steven Zhang ha detto no. Al momento non c'è in programma l'idea di completare la rosa con l'innesto dell'ultimo tassello (un difensore centrale). In queste ore Marotta e Ausilio sono in pressing sul presidente per cercare di fargli cambiare idea sulla necessità di inserire in rosa il difensore centrale, in questo caso Acerbi. "Quanto accaduto, ha spiazzato Simone Inzaghi che ha sottolineato nelle ultime settimane la necessità di riempire la casella lasciata aperta dall’addio di Ranocchia. Il tecnico ha convinto Marotta e Ausilio ad avviare un’opera di persuasione su Zhang per convincerlo a dare il via libera all’affare", sottolinea Tuttosport.