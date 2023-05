Acerbi: “Dopo Salerno ci siamo confrontati, è bastata una scintilla. Col Milan…”

Il difensore dell'Inter, Francesco Acerbi , ha parlato alla vigilia della partita di Champions contro il Milan anche ai microfoni di Mediaset. e rispondendo alle domande dei giornalisti del canale che trasmetterà in chiaro la partita in tv, ha sottolineato quali sono gli errori da non fare dopo lo zero a due dell'andata.

«Abbiamo vinto 2-0, ma è un risultato ribaltabile, sono gare difficili. Perché un derby in una semifinale di CL è una gara difficile. Il Milan sarà arrabbiato, non ha nulla da perdere, è una squadra che può giocarsela con tutti. Ha motivazioni incredibili, dobbiamo stare attenti, sarà ancora più difficile dell'andata».

Sapevamo che il mese di maggio era fondamentale perché siamo dentro tutte le competizioni. Ci siamo guardati in faccia dopo Salerno, ci siamo confrontati, poi basta una vittoria... Il gruppo è coeso, forte, ci è bastata una scintilla per prendere la strada giusta. Come è scattata in positivo, la scintilla può scattare anche in negativo, ecco perché dobbiamo stare molto attenti domani. Vogliamo conquistare a tutti i costi questa finale di CL.