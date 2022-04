Inter, Acerbi non è un obiettivo: Inzaghi lo stima, ma la strategia è un’altra

L'esperto difensore può lasciare la Lazio al termine della stagione, nonostante un contratto fino al 30 giugno 2025

Le strade di Francesco Acerbi e della Lazio potrebbero dividersi al termine della stagione, nonostante un contratto fino al 30 giugno 2025: il rapporto tra l'esperto difensore e l'ambiente biancoceleste non è più così saldo, e il suo nome è stato anche accostato all'Inter, club alla ricerca di rinforzi per il pacchetto arretrato. Tuttavia, secondo calciomercato.com, non ci sarà alcun trasferimento a Milano: il giocatore gode della stima di Simone Inzaghi, suo ex tecnico, ma la linea societaria prevede investimenti su profili più giovani.