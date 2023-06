GdS – Acerbi commovente con l’Olanda. È un po’ il Materazzi dell’Italia

Il difensore, che si è meritato la conferma con l'Inter dopo una grande stagione, ha disputato un'ottima partita anche con gli Azzurri in Nations League

Un confronto nerazzurro. Acerbi ha giocato contro l'Olanda la finale per il terzo posto nella Nations League e gli Azzurri hanno vinto tre a due. La Gazzetta dello Sport ha giudicato con le pagelle la prestazione degli uomini di Mancini che ha potuto contare, come del resto ha fatto Inzaghi nell'intera stagione nonostante le tante perplessità al suo arrivo a Milano, sul centrale interista.

Il calciatore, che si appresta a rimanere all'Inter dopo aver meritato la conferma sul campo, ha sfoggiato un'ottima prestazione anche nella gara contro gli Orange finita tre a due per la Nazionale italiana. 6.5 per il difensore e un paragone che piacerà tanto ai tifosi interisti: "E’ un po’ il Materazzi di questa Italia: il difensore irriducibile che non è Beckenbauer ma risponde sempre presente e lotta su ogni pallone. Commovente", si legge.