Acerbi: “Ci è mancata forza mentale. Persi punti all’inizio, oggi fondamentale”

Francesco Acerbi, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida contro l'Atalanta: "Il motivo delle difficoltà in trasferta? La mia sensazione è che magari si pensa di essere più forti, comunque le occasioni le abbiamo sempre avute, la partita sembrava sempre che ce l'avessimo in mano, magari manca quella forza mentale, un po' di maturità, affrontare le partite con il coltello tra i denti. Le partite si vincono al 90', non si deve pensare prima di portarla a casa perchè sei più forte. Questo magari ha un po' inciso, oggi dobbiamo assolutamente portare a casa uno scontro diretto che non vinciamo da un po', questa è la volta buona visto che c'è anche la sosta.