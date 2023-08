Niente Inter-Monza per Francesco Acerbi. Forfait in vista per il difensore, ecco la data del possibile recupero

Niente Monza per Francesco Acerbi. Forfait in vista per il difensore, che salterà la prima stagionale dell'Inter (qui la probabile formazione). Come riportato da Sky Sport, lo staff medico farà di tutto per rimetterlo a disposizione di Simone Inzaghi per la sfida contro il Cagliari in programma lunedì 28 agosto alle 20.45. È questa al momento la possibile data di recupero per il centrale, alle prese con un problema al polpaccio.