Acerbi pronto a rinunciare a 400 mila euro per l’Inter: Pastorello al lavoro

Il difensore della Lazio è da tempo in rotta con l'ambiente biancoceleste, e non vede l'ora di cambiare aria

In casa Inter la rosa dei difensori presi in esame per raccogliere l'eredità di Ranocchia si è ridotta a tre nomi. Il favorito, seppur il meno gradito dalla piazza, è Francesco Acerbi, ai margini con la Lazio e da tempo in rotta con l'ambiente biancoceleste. Il centrale classe '88, che ha il vantaggio di essere già stato allenato da Inzaghi e di conoscere alla perfezione il calcio italiano, è pronto a rinunciare a circa 400 mila euro pur di trasferirsi a Milano, ovvero alle mensilità di luglio e di agosto, visto che l'Inter non è disposta a pagare i 500 mila euro che la Lazio chiede per il prestito