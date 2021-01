L’ex attaccante Robert Acquafresca ha rilasciato alcune dichiarazioni in diretta a Stadio Aperto, su TMW Radio, e ha parlato di Federico Dimarco: “Se è nell’Inter è perché ha margini, e penso a Barella che sta diventando tra i migliori nel suo ruolo. Ci ho giocato al Sion dove è stato sfortunato per un infortunio al piede: ora deve essere bravo a meritarsi l’Inter e secondo me con prestazioni, e anche i gol che sono importanti, si sta guadagnando un’opportunità”.