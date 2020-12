Acquafresca: “Cagliari-Inter, dopo la Champions non poteva esserci partita peggiore. Conte…”

L’ex attaccante del Cagliari Robert Acquafresca ha commentato a Sky Sport l’uscita dalla Champions dell’Inter e la prossima sfida contro i sardi:

“Il Cagliari ha un grande allenatore. Venire a giocare a Cagliari non è semplice per nessuno, ma la squadra ha fatto risultati anche in trasferta. Penso che per l’Inter, dopo la Champions, non poteva esserci partita peggiore. Il calcio è crudele, se Lautaro avesse fatto gol si parlerebbe di un’altra partita. Conoscendo Conte e avendolo avuto, le sue squadre difficilmente muoiono o sprofondano. Sicuramente ci sarà una reazione. Forse qualche cambio prima in Champions lo avrei fatto”.