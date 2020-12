Acquafresca: “L’Inter ha avuto ragione scambiandomi con Milito. Potevo tornare, peccato”

Robert Acquafresca annuncia il suo addio al calcio giocato: l’ex attaccante, tra le altre, di Cagliari e Bologna si ritira a 33 anni, dopo essere rimasto svincolato. Intervistato da tuttomercatoweb.com ha parlato del sogno di indossare la maglia dell’Inter, che ha posseduto il suo cartellino dal 2005 al 2009 prima di inserirlo nella trattativa per portare a Milano Diego Milito: “L’Inter? Le premesse c’erano tutte, quindi è stato un peccato. Poi hanno avuto ragione scambiandomi con Milito. E dire che già a gennaio 2009 mi chiamavano per fare il ritiro: fu un’illusione, un grande sogno che non è diventato realtà“.