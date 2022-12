Acquafresca: “Lukaku? E’ il destino di tutti gli attaccanti forti. Ora deve…”

Le parole dell'ex attaccante nerazzurro a proposito di quanto accaduto al numero 90 di Simone Inzaghi

Daniele Vitiello

Robert Acquafresca, ex attaccante che ha giocato a lungo in Italia, è intervenuto al TMW News, dove ha iniziato parlando delle eliminazioni al Mondiale di Belgio e Germania: "Non mi aspettavo soprattutto l'uscita del Belgio perché mi dava l'idea di una squadra abbastanza completa. Forse la più grande delusione sono stati loro".

Lukaku è stato tra i più negativi. Come ci si rialza da una prestazione del genere?

"Purtroppo la sua condizione non era sicuramente ottimale. Da lui ci si aspetta sempre che trasformi in gol almeno due delle occasioni che ha avuto. Deve tornare all'Inter e rimettersi sotto, è il destino di tutti gli attaccanti forti".

Tutti hanno in mente il Lukaku ammirato con Conte. Che cosa riesce a dare in più, lei che è stato allenato da lui, agli attaccanti?

"Penso che non lo faccia solo con gli attaccanti, ma con tutti i giocatori. Riesce a spremerli, a togliere veramente tutto fino all'ultima energia residua, è una delle sue caratteristiche".

Ha avuto la fortuna di essere allenato da Allegri. È l'uomo giusto per gestire una situazione così difficile come quella della Juventus?

"Io lo dico da quando è tornato, è l'unico in grado di poter prendere le redini di questa situazione, ma è completamente nuova anche per lui e non è facile".

Allegri pensa davvero solo al risultato?

"Per come lo conosco io no. Ho fatto la mia stagione migliore con lui, mi sono veramente trovato bene. Poi è chiaro che finché vinci hai ragione, quando perdi si guardano il pelo nell'uovo e le cose negative, ma lui ne sta uscendo alla grande".