Acquafresca: “Inter rivitalizzata, morale a mille. Nainggolan? Farebbe comodo anche alla Juve”

Alla vigilia della sfida di San Siro tra Inter e Bologna, il doppio ex Robert Acquafresca ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb della gara tra le squadre di Conte e Mihajlovic e non solo: “Vedo il Bologna in difficoltà; l’Inter è rivitalizzata dalla Champions, il morale è a mille. Per me il più incazzato è Mihajlovic, il cammino del Bologna è abbastanza inspiegabile”.

L’Inter viene da una vittoria in Champions, che tiene vive le speranze.

“Una vittoria che tiene viva la speranza. Le squadre di Conte non mollano mai, anche quando sono morte hanno la capacità di tirare fuori qualcosa”.

E stasera?

“Il calcio è bello perché può riservare delle sorprese. Per il Bologna può essere l’inizio di un nuovo cammino. Sono abbastanza neutrale. Ho difficoltà a schierarmi, entrambe mi hanno dato tantissimo. Con un pareggio scontenterei l’Inter e magari, dipende come si mette la partita, anche il Bologna”.

Il suo ex Cagliari come lo vede?

“A parte Godin non ha fatto grandi colpi. Ma il colpo può essere Di Francesco. Ci sono calciatori giovani come Zappa e Sottil che devono crescere, hanno potenzialità”.

Un colpo a gennaio potrebbe essere Nainggolan.

“Farebbe comodo a tutte le squadre di Serie A. Anche alla Juventus. È un mio amico, dispiace che non giochi all’Inter. Ha il carisma e l’esperienza per far crescere Marin. Da tifoso spero torni, ma è un giocatore che costa. Con Nainggolan il Cagliari alzerebbe l’asticella”.