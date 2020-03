GdS – Acrobazie inutili, sarà disposto il divieto di manifestazioni a porte aperte fino al 30 marzo

Potrebbe presto arrivare il blocco a tutte le manifestazioni aperte al pubblico per un mese. I rinvii e i tentativi di ripresa a porte aperte sono falliti, ora interverrà il Governo. Come spiega La Gazzetta dello Sport:

“Le porte degli stadi e di tutti gli avvenimenti sportivi tornano a chiudersi. L’illusione dell’apertura al pubblico sta per sbriciolarsi di fronte al decalogo che il comitato tecnico-scientifico voluto dal premier Giuseppe Conte, ha spedito ieri pomeriggio al governo. Si può ipotizzare che non tutto sia sposato ed entri nel prossimo decreto, ma la tendenza è ormai chiara: sarà disposto il divieto di manifestazioni aperte al pubblico fino al 30 marzo. Tutte le acrobazie per riempire gli stadi, spostando le partite per lasciar scadere le prescrizioni, sono state inutili. Resta una parola d’ordine, quella di ripartire.

Ma il Paese, questo dicono gli scienziati al governo, di fronte all’escalation del numero dei contagi, deve soprattutto pensare a contenere e a difendersi dal virus. E allora ecco le raccomandazioni, il «divieto» di abbracci e strette di mano, il pressante suggerimento a chi ha più di 75 anni (e a quelli oltre i 65 che sono ammalati) di non frequentare luoghi affollati, l’invito anche a chi ha una semplice febbre a rimanere a casa e quello a osservare una distanza di almeno un metro nei contatti sociali fra le persone.

Una serie di misure che naturalmente fanno a pugni con l’idea di riempire uno stadio. Ecco perché tutte le autorità sportive si aspettano che resti in campo solo l’ipotesi del paracadute delle porte chiuse. L’unica possibilità per andare avanti con la stagione, magari facendo attenzione a limitare il più possibile anche la presenza degli addetti ai lavori negli impianti. D’altro canto, nella giornata di ieri si è mosso qualcosa anche fuori dall’Italia. L’ipotesi di giocare a spalti vuoti per impedire di trasformare gli stadi in un’occasione di contagio, si è fatta strada in modi diversi anche nei più importanti campionati all’estero, dalla Premier alla Liga, dalla Bundesliga alla Ligue 1, per non parlare della Svizzera dove si è deciso di rinviare tutto fino al 23 marzo”.