L’ad di Deutsche Bank: “Futuro? Via da qui solo per lavorare all’Inter”

Nel corso di un'intervista concessa ai microfoni del Corriere della Sera, Roberto Parazzini, amministratore delegato di Deutsche Bank, ha parlato così del suo futuro: "Deutsche Bank è casa mia, in un eventuale futuro diverso vedo spazio solo per due alternative: la prima è lavorare per un’organizzazione no profit ben strutturata, come ad esempio Telethon per citarne una con cui collaboriamo attraverso la nostra Fondazione. La seconda è fare l’amministratore delegato di una società sportiva, e in quel caso non potrei che pensare alla mia squadra del cuore, l’Inter".