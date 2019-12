Adani: “Agoume, stigmate da predestinato. Dominante, ecco chi mi ricorda”

Presente negli studi di Sky Sport, Lele Adani ha parlato di Lucien Agoumé. L’ex giocatore nerazzurro elogia il giovane centrocampista classe 2002: “È un ragazzo che è stato il capitano e faro di tutte le nazionali giovanili francesi, ha le stigmate del predestinato, un giocatore importantissimo. È dominante, è solo questione di tempo e ha bisogno di giocare. A me piace molto ricordarlo molto come il primo Essien che era assolutamente dominante in quella zona del campo“.

(Sky Sport)