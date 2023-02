Adani: “Miglior attacco? Ma quando mai, Allegri mente. E chi si fa insultare in tv ha paura?”

"Allegri ha detto bugie, la verità è un'altra. Le sue squadre hanno avuto il miglior attacco 4 volte negli ultimi 11 anni. L'anno scorso undicesimo miglior attacco, quest'anno il sesto. Se dici una bugia e mi faccio dire che dico delle cazzate e sto zitto e ho paura, cosa vengo pagato a fare? Voglio poter dire che non sei preparato, il 95% dei colleghi non è preparato, va in TV annoiato e senza rispetto per chi ascolta e l'ho constatato in oltre 10 anni di carriera. Può non essere preparato ma si può dire che in 7 partite in Europa la Juve ha vinto solamente una volta, col Maccabi in casa? Non dici quello, non dici che l'espressione del corto muso è nata grazie a lui. Gli stessi che non hanno avuto la capacità, la preparazione, la libertà di ribattere sono gli stessi che sono saliti sul carro quando vinceva perché contava vincere. E ora che non si vince? Hanno paura di parlare di calcio?"