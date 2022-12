Adani: “Allegri? Padre tempo dirà chi ha ragione. Momento che ha fatto bene a tutta Italia”

Daniele Adani , ospite del podcast ‘Passa dal BSMT’, è tornato così sul dibattito avuto con Massimiliano Allegri: “Discussione con Allegri? Non è un parlare giusto il suo. Io, per quanto riguarda il mio lavoro, devo cercare di porre il dubbio di una determinata situazione. Io devo fare il mio mestiere, non devo pensare se dico, se non dico. Tutti hanno il diritto di avere un’opinione e nel mio ruolo devo cercare di sollevare un dubbio. Se poi, uno si sente intoccabile, sarà padre tempo che va a dire chi aveva ragione.

Non ho mai messo in discussione le capacità di Allegri, che vince scudetti, tra i 10 più grandi del mondo. Basta argomentare e finisce lì. Si possono portare esempi, idee, linguaggio, riflessioni che aiutino a comprendere. Lui da quel momento per due anni non ha più allenato e poi è tornato. Io quel giorno ho fatto il mio lavoro. Sono uno dei pochi da quando è tornato a dire che deve rimanere. Vorrei dimostrasse col lavoro che il calcio è andato in una determinata direzione mentre lui si fermava. Quel momento di comunicazione ha fatto bene a tutta Italia, tutti hanno riflettuto. Non abbiamo più parlato personalmente, non penso ci sia un interesse, reciprocamente. Lui è un grande allenatore e io so come comunicare alla gente".