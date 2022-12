Adani: “Ieri l’Argentina ha giocato in 45 mln. C’è chi ha ipotecato le case”

In collegamento alla Bobo TV su Twitch, l’ex difensore Daniele Adani ha parlato così della finale dei Mondiali in Qatar di ieri

“Ieri l’Argentina ha giocato in 45 milioni. Hanno ipotecato case e venduto macchine per venire qui. 8mila persone non sono entrate allo stadio, erano finiti i biglietti. Era più di una partita ieri. Sono tutti travolti da ciò che è successo, in quella zona del mondo è nato qualcosa di più grande del calcio: la passione per il calcio. Messi aveva occhi e faccia di chi sapeva già di vincere”, le sue parole.