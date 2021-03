Adani: “Atalanta esempio per il calcio italiano”. Cassano: “Unica ad essere…”

Antonio Cassano e Lele Adani hanno parlato dell'eliminazione dell'Atalanta in Champions League per mani del Real Madrid

"L'Atalanta cos'ha dimostrato? T'ha fatto da esempio per il calcio italiano. Ha fatto 75 minuti in dieci all'andata, 75". Cassano, poi, aggiunge: "Solo l'Atalanta tra le squadre italiane ha il rispetto in Europa, merito di Gasperini. Non è che ci siano campioni in rosa, Ilicic forse quando è in giornata. Ha giocato con Sportiello, Gosens, buoni giocatori ma nulla più. Hanno credibilità".