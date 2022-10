Adani: “Barella universale ma su Handanovic perché non si dicono le cose giuste?”

"Barella è migliorato rispetto a due anni fa, è un giocatore universale. Se lo guardi nel dettaglio, fa cose molto evolute che non pensava di fare 3 anni fa, adesso le fa, le rischia. Fa cose di un livello molto alto. Rispetto a Spezia e Cremonese, questa Inter è diversa, la palla viaggia, ha beneficiato di Inter-Barcellona. Non ci sarebbe stata la partita del Camp Nou senza la prima, a San Siro hanno capito di avere dei valori, non è stata meritata ma ha dato grande sicurezza. L'Inter con la Juve è la squadra più forte del campionato, non può stare lì in classifica. L'Inter è migliorata rispetto a 20 giorni fa, ma non basta. Quella è la strada".