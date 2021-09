Adani: “Barella un anno fa non era fra i 3 migliori d’Europa, ora invece…”

Le dichiarazioni dell'ex difensore alla Bobo TV sulla prestazione contro l'Atalanta del centrocampista interista

Alla Bobo TV su Twitch, l’ex difensore Lele Adani ha analizzato il 2-2 di sabato scorso tra Inter e Atalanta: “20 tiri in porta. Il dato è significativo, conta più questo del possesso palla nell’analisi dell’identità di una squadra. Si è visto un calcio offensivo, c’è stata grande produzione con errori, ritmo, tutti accompagnavano l’azione. Lautaro ha fatto un eurogol, di coordinazione, d’impatto, è stato un grandissimo gol, l’ennesimo. L’Atalanta ribalta l’inerzia della partita poi, con due centrocampisti come Malinovskyi e Pessina, non con Muriel e Ilicic. Ora l’Atalanta ha trovato anche la condizione, ora non tradirà più su stile e mentalità. 5 cambi vuol dire 50% di giocatori di movimento nuovi che entrano. Dimarco da terzo ha cambiato la partita. E Bastoni non stava facendo male. Vecino ha dato il suo apporto, come Dimarco: le corse di Matias non le ha nessuno nell’Inter.