Adani: “Bastoni, grandissima partita. Giocatore di caratura internazionale”

«Bastoniha fatto uscire bene la palla, qualche sventagliata e ha dovuto lavorare tanto anche in fase difensiva perché l'Ungheria ripartiva e andava fino in fondo. Una grandissima partita. Se andrà via dall'Inter? È un giocatore di caratura internazionale, uno dei più forti».Lele Adani, in sede di commento, su Raisport, ha parlato della prestazione del difensore azzurro che a margine della partita vinta con la Bulgaria ha parlato anche del suo futuro. Il calciatore ha detto di essere concentrato ora sulla Nazionale e di avere in testa solo il ritorno ad Appiano dopo le vacanze.