Adani: “Benfica? Meriti all’Inter, ha orientato tutto all’andata”

Intervenuto durante la Bobo TV, Lele Adani, ex calciatore, ha parlato così della qualificazione alla semifinale di Champions League da parte dell'Inter: "Il Benfica non è entrato nell'area dell'Inter fino al 29esimo: non è così brillante ma non cambia il suo modo di giocare. Io do merito alla partita dell'Inter, ha orientato tutto all'andata: ma il ritorno va fatto e la squadra ha tenuto ed è andata a far gol. La semifinale? Sarà una bolgia come vent'anni fa e un'italiana sarà in finale"