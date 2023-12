Adani: “Bisseck con l’Udinese sembrava Lucio, Inter sarebbe al top anche in Premier”

"Due stili diversi che denotano una gran voglia di arrivare in fondo, nessuno molla. La competizione dietro è scarsa. La Juve può migliorare nelle scelte e nell'esecuzione in attacco, solo così potrebbe dare fastidio all'Inter. E poi può investire sul mercato perché Pogba e Fagioli li ha persi Allegri"

"L'Inter sarebbe competitiva anche in Premier League. Ieri ha fatto un'esibizione tecnica, tattica, fisica e mentale. Anche i giocatori che Inzaghi mette dentro non sentono il problema di rimpiazzare i titolari, contro l'Udinese Yann Bisseck sembrava Lucio. Ma questo perché tutte le trame vengono fatte col sorriso e con la semplicità di chi sa di essere il più forte e di chi aspetta solo il momento per segnare. Vengono esaltati i singoli ma anche il collettivo. L'Inter è sempre andata in crescendo dai due mesi finali dell'ultimo campionato a questa parte, ora va in campo per divertirsi che è il massimo obiettivo che può ottenere una squadra di vertice".