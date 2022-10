Adani: “Sanchez passato inosservato. Bremer? Akanji costava la metà e ora…”

Durante l'ultima puntata della "Bobo TV", Daniele Adani ha criticato le scelte di mercato dell'Inter: "Una volta ho parlato con Ausilio di Asllani, e gli dissi "bravo". Sempre farò i complimenti ad Ausilio per la lettura di Asllani, che tra l'altro non ha sbagliato una palla sabato. I ragazzi giovani, bravi, vanno visti prima e presi. La società ha problemi economici, e l'Inter ha dato soldi a Sanchez per andare via. Ma di cosa parliamo? L'hanno pagato per andare via: aveva il contratto, gli è stata data una buonuscita per andare via, e ora ti manca. L'allenatore sceglie, a lui onori e oneri, ma chi dà i soldi è la società.