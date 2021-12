Adani: “Brozovic insostituibile: lì nessuno avrà quel rendimento. Barak-Inter…”

Le dichiarazioni di Adani in diretta su Twitch sul canale di Vieri, la 'Bobo TV': si parla dell'Inter di Inzaghi

"Brozovic ha sempre saputo di essere centrale, totale, nel gioco. A volte sembra annoiarsi, uscire dalla partita, col linguaggio del corpo. Pensava alcune cose fossero superficiali, è un atteggiamento che ha anche Pogba. Ma Brozovic, il suo calcio, lega tutti gli altri giocatori di movimento, portiere incluso. Ora è insostituibile, gli altri puoi muoverli, ma nel posto di Brozovic nessuno avrà mai quel rendimento. Sta in ogni campionato, in ogni squadra, sa fare tutto. Brozo dà la sicurezza del dominio del gioco, con lui la palla è in banca ed è in preventivo che a volte puoi perderla. Di concetto non sbaglia mai, poi a volte di tecnica. Il giocatore centrale dell’Inter è Brozovic".