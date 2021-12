Adani: “Champions? All’Inter do il 30%. Il Liverpool ti fa il culo, ma chiedo questo”

Così l'ex calciatore: "I mezzi li ha per fare il suo, che non basterà. Con Liverpool, Bayern e City scendi poco dalla perfezione"

Intervenuto durante la Bobo TV, Lele Adani, ex calciatore, ha commentato così il sorteggio di Champions League che ha abbinato l'Inter con il Liverpool: "Io dico 70%-30% per il gioco dell'Inter: il Liverpool per natura ti fa il culo, riuscirà a fare l'Inter? I mezzi li ha per fare il suo, che non basterà. Con Liverpool, Bayern e City scendi poco dalla perfezione: arrivo a dirti che con Vincius così anche il Real non ha difetti, se stanno bene i tre in mezzo", le sue parole.