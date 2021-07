Adani nuovo commentatore tecnico di FIFA22: “Un ruolo che mi inorgoglisce. Ci divertiremo”

Lele Adani è ufficialmente il nuovo commentatore tecnico di FIFA22. Ad annunciarlo l'azienda produttrice del celebre videogioco

Lele Adani è ufficialmente il nuovo commentatore tecnico di FIFA22. Ad annunciarlo l'azienda produttrice del celebre videogioco calcistico (già in pre-ordine), EA Sports. Adani ha espresso la sua soddisfazione per il ruolo, dichiarando:

"Sono davvero felice di annunciare l’inizio della mia collaborazione con EA Sports a partire da FIFA 22. Poter essere la voce del commento tecnico per il più prestigioso e autentico videogioco di calcio mi rende molto orgoglioso. Mi dedicherò con tutto il mio entusiasmo e la mia passione per fornire un commento innovativo che unisca l’aspetto tecnico e il sentimento per tutti gli appassionati di FIFA e, in generale, del nostro amato calcio…Vamos! Sono felicissimo di aver prolungato il mio rapporto con EA SPORTS. Essere la voce ufficiale di FIFA 22 è un riconoscimento ineguagliabile e anche un bel divertimento visto che, sia pure con modesti risultati, ne sono un giocatore. L’arrivo di Lele è una bellissima notizia e non vedo l’ora di fare coppia con il suo stile unico e la sua passione. Ci divertiremo!".