Adani: “Avete visto dove porta il corto muso? Quando guardo i giocatori della Juve…”

In collegamento alla Bobo TV su Twitch, l'ex difensore Lele Adani ha parlato così di Napoli-Juventus di ieri:

“Avete visto dove porta il corto muso? E dire che vincere è l’unica cosa che conta? Poi arrivano queste partite. Eravamo bassi di energia, queste cose, le solite. Vedete cosa succede a urlare a Soulé di andare alla bandierina? Bisogna insegnare a giocare a calcio. In questo campionato modesto, senza Napoli, la Juve sarebbe prima o seconda. Quando guardo i giocatori della Juve, mi dico che è un peccato perché sembrano tutti inferiori al loro potenziale. Chiesa come fa a divertirsi con questa squadra messa così in campo? E Di Maria? Bisognerebbe salire di collettivo”.