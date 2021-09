Adani: “Dimarco è un rigorista, ma io mi sarei aspettato uno tra questi due”

Le dichiarazioni dell'ex difensore, ora opinionista per la Bobo TV su Twitch e per Rai Sport, sul rigorista nerazzurro

Lele Adani avrebbe fatto calciare il rigore dell’Inter a un altro giocatore contro l’Atalanta. Così l’ex difensore alla Bobo TV su Twitch ha parlato della scelta di Simone Inzaghi: “Dimarco sicuramente è rigorista, Dzeko ne ha sbagliati la metà di quelli che ha calciato. Mi sarei aspettato - se non Sanchez - uno come Brozovic, che è sfrontato. Può ricapitare, è un ragionamento che va fatto”. Ricordiamo che in campo non c’erano Lautaro Martinez e Calhanoglu, i primi due rigoristi designati.