Adani: “Dybala, con Lautaro coppia che dà imprevedibilità. Con Lukaku potrebbe…”

«Diversa da quella con Lautaro. Probabilmente meno prevedibile, ma credo che per Paulo avere un centravanti come Romelu vicino possa avere anche dei vantaggi. Lukaku è un attaccante che ti permette di giocare la palla verticalmente in uscita, perché ha questa potenza, questo dominio fisico che gli consente di far salire la squadra semplicemente appoggiandosi a lui. Dybala, così, non avrebbe più la necessità di abbassarsi per cercare palloni e potrebbe restare più vicino all’area avversaria, conservando energie per la giocata che fa la differenza. Intendiamoci, Paulo sa far bene in tutte le zone di campo, ma ogni tanto, a mio giudizio, spendeva troppo, perdendo poi qualcosa negli ultimi 20-25 metri. Con Lukaku potrebbe risparmiarsi un po’ di più per il suo calcio».