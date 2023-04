Adani: “Empoli-Inter da sconsigliare a chi rispetta il calcio. Porti via…”

«La partita tra Empoli e Inter è da non consigliare a chi rispetta il calcio. Tutte le persone che hanno un po' di etica, il primo tempo della partita è sconsigliato: si andava a due all'ora e si è giocato poco. Tanta differenza tra l'Inter che ha due squadre e l'Empoli che deve sempre adoperarsi. Per fortuna ha già 32 punti ma quest'anno ha fatto meno bene del solito». Questa l'analisi di Empoli-Inter fatta da Lele Adani, ex calciatore nerazzurro, sul canale Twitch della Bobo TV .

«Vedo che Lukaku sta trovando continuità, l'Inter vuole recuperare terreno in campionato. Sull'atteggiamento il belga non tradisce, voleva fare gol su azione, come non gli succedeva da inizio campionato, e ci è riuscito. Dal Castellani porti via i tre punti e il morale di Lukaku, per ora è poco», ha concluso.