Adani sarà voce tecnica di Fifa 22. Il ritorno in televisione post addio a Sky…

L'ex difensore dell'Inter sta trattando con diverse realtà dopo l'addio a Sky al termine della scorsa stagione

Dopo l’addio a Sky delle scorse settimane, Lele Adani è atteso da nuove esperienze. In televisione, nel ruolo di seconda voce e opinionista, ma non solo. Ne ha parlato oggi anche il Corriere della Sera: “Una nuova avventura attende Lele Adani, congedato proprio da Sky alla fine dell’ultima stagione. L’ex commentatore sarà la voce tecnica italiana di Fifa 22, videogioco della EA Sport tra i più venduti al mondo. Vanno avanti le trattative con altre realtà (Dazn, Mediaset, Amazon) per tornare in televisione”, si legge.