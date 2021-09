Adani: “Inter si fida di sé stessa: è forte mentalmente. Alcune azioni…”

Le parole dell'ex difensore dei nerazzurri, Daniele Adani, sull'Inter di Simone Inzaghi dopo il successo per 3-1 sulla Fiorentina

Alessandro De Felice

Lele Adani, ex difensore dell'Inter, ha parlato del successo dei nerazzurri di Inzaghi per 3-1 al 'Franchi' contro la Fiorentina in diretta Twitch sulla Bobo Tv. Ecco le parole dell'opinionista:

"L'Inter l'ha vinta da squadra. In campo c'erano due squadre che giocano bene: una - la Fiorentina - l'ha fatto nel primo, l'altra non così bene ma ci sono alcune azioni dell'Inter... Mi viene in mente quella con Barella per Lautaro. Azioni che fa l'Inter, il Milan, ogni tanto la Roma, il Napoli gioca solo così, l'Atalanta...".

Adani ha aggiunto:

"L'Inter è rimasta in partita e si fida di sé stessa, anche dove non riesce. Vlahovic ha giocato bene. Nico Gonzalez è stato devastante. Gli esterni allargavano la difesa dell'Inter: hanno fatto un gol e ne potevano fare altri. L'Inter è talmente forte di testa che perde col Real e poi fa sei gol, anche quando non va a 200 all'ora. Soffre ma porta a casa i tre punti".