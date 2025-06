«Scelta giusto Gattuso? Credo di sì. Mi è piaciuta la comunicazione di Gattuso, il messaggio, il sogno che si avvera, entusiasmo, sacrifico , tutte condizioni umane. Ma mi è piaciuto il modo in cui lui fa trapelare la preparazione sulla rosa attuale, ha anche fatto trapelare che ne ha allenato sei-sette, ne ha chiamati 35. Credo sia pronto, soprattutto è stato giusto rimarcare che non è una scommessa. Gattuso ha allenato in sei Nazioni diverse, ha fatto grandi esperienza, ha allenato tante tipologie di giocatori. Secondo me è preparato» . Così Lele Adani ha commentato su Rai2 la presentazione in conferenza stampa di Gennaro Gattuso.