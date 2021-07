Adani: “Impresa Italia tra le più grandi di sempre. Mancini si è messo intasca Southgate”

L'ex difensore dell'Inter Lele Adani ha parlato della vittoria dell'Italia in finale con l'Inghilterra e dell'impresa di Mancini

"Inghilterra e Italia hanno avuto un percorso simile. Ma in finale Mancini se l'è messo in tasca Southgate. A livello di personalità e di gioco. Poi la gestione dei rigori non è stata il massimo Far calciare i giovani, Saka ultimo rigore. Mancini non ha vinto solo il percorso, ha vinto lui la partita. Se siamo corretti dobbiamo dire che nell'Europeo ce ne sono 3-4 più forti dell'Italia. Altrimenti diamo poco valore a questa impresa, una delle 5 più grandi della storia del calcio".