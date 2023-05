Adani: “Inter, col City puoi competere. Giocatori di livello. Ma Pep resta favorito”

Lele Adani, sulla Bobo TV, ha analizzato il momento dell'Inter in vista della finale di Champions League contro il Manchester City. «L'Inter nel complesso non ha concesso tanto alla Fiorentina rispetto a quello che ha creato. Nelle rotazioni, nell'esperienza, nella struttura fisica, nella qualità - perché è in forma - arriva alla partita col City per competere. Guardiola parla perché chi analizza sa come una squadra può fare male. Sa che giocatori come Dzeko, Lukaku, Lautaro sanno essere di un certo livello. Anche Barella e Calhanoglu hanno dimostrato di essere di alto livello», le parole dell'opinionista.