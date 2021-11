Adani: “Inter forte, è stata brava in un aspetto. Cambi difensivi Inzaghi? Vero e…”

Intervenuto alla BoboTV in diretta su Twitch, Daniele Adani ha parlato così di Inter-Napoli, commentando la vittoria dei nerazzurri

"I cambi di Inzaghi sono più difensivi, in caso di 3-3 avrebbero criticato Inzaghi ma non sarebbe stato scorretto criticarlo per questa analisi. Bisogna dare valore ai 20' finali del Napoli. L'Inter è stata brava prima e ordinata in fase di non possesso, ha attaccato togliendo i punti di riferimento al Napoli. Il gol di Lautaro è bellissimo anche nella preparazione, quando parte Correa porta un dubbio ai difensori e lascia spazio a Lautaro. L'Inter queste cose le sa fare bene, è cresciuta nel fare questa partita per più minuti. È difficilissimo ma ha le potenzialità per farlo per più tempo ancora, ha una rosa lunga. Una squadra forte la depotenzi dimostrandoti forte, l'Inter prende gol e nella testa l'Inter era più forte. L'Inter non era mai fuori dallo scudetto e non lo è ora".